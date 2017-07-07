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» » Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года

Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года

Общество
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Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава города Александр Ярошук во время встречи с ветеранами строительной отрасли Калининградской области в Центральном парке культуры и отдыха. Бурное строительство в Калининграде наблюдается с 1972 года по наши дни.

Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года

Просадка была отмечена только в 90-е годы. По словам чиновника, за все последние годы в городе и области было построено множество объектов инфраструктуры, которыми жители пользуются ежедневно.

У людей не было должной техники. Глава города отметил, что первым строителям Калининградской области было особенно трудно восстанавливать город в послевоенное время. Причем нужно было очистить город от руин до начала строительства.

Замечательно, что нашлись люди, которые установили памятный знак строителям. 'Хочу поздравить всех, кто восстанавливал наш город из руин. Это был тяжелейший труд, можно сказать, что с одного фронта, люди перешли на другой, уже гражданский', — добавил Ярошук. И вот уже традиция, перед днем рождения города выражать благодарность тем людям, кто возрождал город и всю область.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года
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Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года