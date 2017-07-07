РБК: Обвинение экс-министра строительства базируется на засекреченной информации

Об этом, со ссылкой на адвоката Алима Бишенова, сообщает РБК. Бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, подозреваемому в хищении средств при строительстве стадиона «Калининград Стадиум», предъявлено обвинение. 4 ст. Как и говорилось ранее, Кушхова обвиняют по ч. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Обвинение базируется на некой оперативной информации. «Первую редакцию обвинения ему предъявили вчера. По версии следствия, он [Кушхов] вступил в сговор с группой лиц и похитил около 750 млн руб. Мы ее не видели, поскольку она засекречена. Есть определенное понимание, кому это [дело] выгодно, но комментировать сейчас это будет опрометчиво», — приводит РБК слова Бишенова СМИ.

Его арест связывали с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту завышения объемов выполненных работ при подготовке площадки строительства стадиона в Калининграде. Ранее сообщалось, что Амир Кушхов был арестован в Москве 30 июня. В беседе с RUGRAD.EU адвокат Алим Хамирзов, также представлявший интересы Кушхова, сообщил, что его подзащитный самостоятельно обращал внимание контролирующих органов на нарушения, имевшие место при строительстве стадиона. Позже появилась информация о том, что он отрицает свою причастность к возможным хищениям.

Согласно данным РБК, Амир Кушхов содержится в изоляторе временного содержания при ГУВД Москвы.

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