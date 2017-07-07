Правительство области и "Росвоенипотека" договорились об обеспечении военнослужащих жильём

Документ подписан в Москве в пятницу, 7 июля. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и руководитель ФГКУ 'Росвоенипотека' подписали соглашение о сотрудничестве.

Поэтому наличие новых инструментов поддержки этих слоев населения для нас значимо и ценно. 'В регионе проживает большое количество как действующих, так и отставных военнослужащих. Уверен, что все остальные субъекты последуют нашему примеру' , — сказал Алиханов. Хочу особо отметить, что мы первый регион, который заключает подобное соглашение.

Мы абсолютно уверены, что оно сможет ощутимо помочь военнослужащим региона в решении их жилищных вопросов', — отметил Андрей Семенюк. 'Мы благодарны руководству Калининградской области за подписание данного соглашения.

Оно позволит повысить доступность жилья для военнослужащих Калининградской области. Это соглашение было первым в числе договоров, которые ФГКУ 'Росвоенипотека' заключит со всеми регионами страны.

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