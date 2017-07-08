Исследование: Квартиры в калининградских новостройках подешевели более чем на 10 %

Так, стоимость жилья в новостройке на окраине областного центра опустилась сразу на 10,1 % — до 2,89 млн руб. За минувшие полгода ценник на новые квартиры в Калининграде испытал существенное падение. Такие данные содержатся в рейтинге федерального портала «Мир квартир», специалисты которого подвели итоги I полугодия на первичном рынке жилья в России. Это 28 место среди 69 городов — столиц субъектов РФ.

Теперь «квадрат» торгуется застройщиками в среднем за 48,4 тыс. По статистике «Мира квартир», стоимость квадратного места в Калининграде опустилась на 13,2 %. Примерно такие же цены наблюдаются в Мурманске (49 тыс. руб. руб., + 2,7 %) и Иркутске (49,78 тыс. руб., – 2 %), Ярославле (49,3 тыс. В целом по России сейчас преобладает тренд на понижение: за полгода – 1,3 % от цены квадратного метра и – 2,2 % от средней стоимости квартиры. руб., + 1,4 %). Эксперты считают, что колебания цен обусловлены прежде всего выходом нового предложения или же ростом строительной готовности объектов

Перманентно растущие московские квадратные метры теперь стоят 204,2 тыс. Отметим, что за первые 6 месяцев 2017 года тройка самых дорогих городов России осталась прежней. (10,15 млн руб. руб. руб. в среднем за квартиру), а петербургские — 100,75 тыс. На третьем месте по-прежнему Сочи — самый развивающийся город России, где новых квартир предлагается в разы больше, чем вторичных. (6,49 млн за жилье). руб. Здесь в строящихся домах придется заплатить в среднем 87,6 тыс. м, или 6,18 млн за обычную недвижимость. за кв.

Материал к публикации подготовил