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» » В отношении фирмы «Мясопродукты» возбуждено административное дело за нарушение ветеринарного законодательства

В отношении фирмы «Мясопродукты» возбуждено административное дело за нарушение ветеринарного законодательства

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. Компания «Мясопродукты» оштрафована за несоблюдение законодательства в сфере ветеринарии.

В отношении фирмы «Мясопродукты» возбуждено административное дело за нарушение ветеринарного законодательства

Так, например, не представлена периодичность проведения смывов на патогенные энтеробактерии с оборудования (нет протоколов лабораторных исследований за 2017 г.), а в программе производственного контроля отсутствует микробиологический контроль холодильных камер. В результате внеплановой выездной проверки выяснилось, что предприятием «Мясопродукты» допущены нарушения закона РФ «О ветеринарии», санитарных правил для предприятий мясной промышленности и федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

руб. ООО «Мясопродукты» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии и оштрафовано на 10 тыс.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. В отношении генерального директора предприятия также возбуждено административное дело за несоблюдение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. руб.

Постановления по делам об административных правонарушениях вступили в законную силу.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В отношении фирмы «Мясопродукты» возбуждено административное дело за нарушение ветеринарного законодательства
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В отношении фирмы «Мясопродукты» возбуждено административное дело за нарушение ветеринарного законодательства