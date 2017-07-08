Калининградским аграриям показали шоу "АMAZONов"

Модернизированные сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины вызывали неподдельный интерес у калининградских аграриев. Десяток мощных тракторов под восторженные аплодисменты зрителей с ревом проносились мимо гостей, кружились и буквально вгрызались в землю стальными зубьями. Каждый желающий мог сесть в кабину и провести небольшой тест-драйв на поле. После демонстрационного показа они деловито замеряли глубину вспашки, рассматривали итоги тестовых опрыскиваний и живо интересовались техническими возможностями машин.

— За пять лет калининградские сельхозпроизводители смогли оценить по достоинству преимущества работы с 'AMAZONE' и предпочитают покупать только эту высокопроизводительную технику. 'Также мы предлагаем местным аграриям полное сервисное обслуживание и оригинальные запчасти для машин', — пояснил он. Нам удалось охватить порядка 90% всех сельских хозяйств в области. В регионе практически не осталось подворий, где не было бы хоть одной машины этого бренда. И что особенно показательно: именно в нашем регионе все технические новинки в области обработки пахотных земель появляются первыми и далее распространяются по стране.

Они рассказали об опытах, которые производились в этом году над полевыми культурами, и специфике обработки и защиты урожая в непростых климатических условиях. Помимо зрелищной демонстрации возможностей модернизированных 'AMAZONов' перед гостями 'Полевого дня качества' выступили представители одного из лидеров производства средств защиты растений и семеноводства компании 'Sengenta'.

Это большая поддержка для всего нашего сельского хозяйства', — заметил один из фермеров, проходя мимо нашего корреспондента. 'Побольше бы таких зрелищных и познавательных событий.

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