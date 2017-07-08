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В Калининград приехали делегаты из 27 городов-побратимов и 7 стран

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда. Праздничные мероприятия в субботу, 8 июля, начались с официального приёма главой Калининграда гостей из 27 российских городов и семи стран.

В Калининград приехали делегаты из 27 городов-побратимов и 7 стран

Вместе с некоторыми гостями глава города ранее обсуждал также организацию футбольных чемпионатов и вопросы реновации жилья. Приветствуя гостей, Александр Ярошук отметил, что многих из них он видит не в первый раз благодаря совместным проектам в сфере экономики, образования и спорта.

Но это наследие останется и будет служить горожанам', — рассказал об изменениях Ярошук. 'Реконструируются  28 жилых домов по протокольным маршрутам, работа по подготовке игр идёт по всем фронтам – ремонтируются дороги, мосты, транспортные развязки, поэтому сейчас приходится испытывать определённые неудобства.

В свою очередь делегаты отметили перемены к лучшему в городе и рассказали об успехах в реализации международных и междугородних проектов. Глава города поблагодарил гостей за визит, назвав подобные делегации проявлением 'народной дипломатии'. Белорусской делегацией городу был подарен комплект диагностического оборудования для обслуживания автобусов.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Калининград приехали делегаты из 27 городов-побратимов и 7 стран
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В Калининград приехали делегаты из 27 городов-побратимов и 7 стран