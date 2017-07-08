Шашлык и бургеры: в Калининграде открылся фестиваль уличной еды (фото)

Об этом сообщил корреспондент LiveKenig. В Калининграде в субботу, 8 июля в День города открылся фестиваль уличной еды.

Он начался в 14:00 и продлится до 20:00. Фестиваль 'Калининград Street Food' открылся на площадке перед стадионом 'Балтика'. Нашлось место восточной кухне, гости из Литвы Marceliukes Kletis порадуют горожан национальной литовской кухней. На фестивале представлена традиционная уличная еда: заявлены бургеры и фалафель.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке. В воскресенье, 9 июля, фестиваль продолжится с 11:00 до 18:00.

Материал к публикации подготовил