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» » Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик

Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик

Общество
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Об этом пишет RT. В ночь на воскресенье, 9 июля, скончался известный блогер и журналист Антон Носик.

Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик

Причиной его смерти стал сердечный приступ, рассказала жена блогера. Носик умер в возрасте 51 года.

Это произошло у друзей на даче. 'У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Сейчас он находится в Мытищинском морге', — прокомментировала супруга Антона Носика.

Он являлся один из самых известных медиаменеджеров Рунета. Антон Носик был редактором крупнейших новостных интернет-изданий — Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com. В СМИ пишут, что пока неизвестно, где пройдёт прощание с Антоном Носиком и где он будет похоронен. Журналист также стал известен благодаря блогу в 'Живом журнале'.

Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. О времени и месте похорон будет объявлено.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик
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Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик