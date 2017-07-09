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» » В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад

В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад

Общество
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Об том сообщает 'РИА Новости'. В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние десять лет прошёл парад сексуальных меньшинств Tallinn Pride.

В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад

Они прошли до площади у кинотеатра Soprus, где состоялся большой концерт. В гей-шествии по улицам Старого города Таллина приняли участие несколько сотен человек.

За всё время парада сотрудники правоохранительных органов изолировали трёх человек. В полиции сообщили, что данное мероприятие прошло довольно спокойно. Сообщается также о присутствии небольшой группе протестующих. Двоих отправляли в вытрезвитель, одного доставили в полицейский участок. Противников манифестации встречали участников шествия свистом и плакатами с надписями Stop, пишут в СМИ.

Они были в одинаковых белых футболках с надписью на английском языке 'Дипломаты за равенство'. В гей-параде приняли участие и представители ряда зарубежных посольств. Организаторы Tallinn Pride сообщили, что на манифестацию в Таллин приехали гости из Латвии, Литвы, Финляндии, России, Белоруссии и других стран.

В октябре 2016 года Московский активист, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru Николай Алексеев сообщил, что власти Калининграда разрешили провести гей-парад в парке 'Южный'. Ранее LiveKenig сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о том, что действующий в РФ закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминирует граждан и лишает их свободы самовыражения. Позже Центральный районный суд Калининграда признал законным отказ городской администрации согласовать проведение гей-парада. В ответ на это глава города Александр Ярошук заявил, что 'никаких гей-парадов, пока я управляю городом, в Калининграде не будет!'.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад
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В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад