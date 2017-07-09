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» » В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов

В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов

Общество
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Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества умер от сердечной недостаточности, пишет 'Интерфакс'. В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов.

В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов

'Илья Сергеевич скончался. Информацию СМИ сообщила дочь художника Вера Глазунова. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать', — сказала Вера Глазунова. Причина смерти — остановка сердца, сердечая недостаточность.

С конца 1950-х годов он является одним из самых известных советских и российских художников. Илья Сергеевич Глазунов родился в Ленинграде, 10 июня 1930 года. Глазунов также является полным кавалером ордена 'За заслуги перед Отечеством'. Народным художником СССР он стал в 1980 году, лауреатом Государственной премии Российской Федерации — в 1997-м. Награжден орденами Трудового Красного Знамени

Был удостоен Государственной премии РФ. Участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов
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В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов