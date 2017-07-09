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» » Гран-при "Балтийских дебютов" получила кинокартина совместного производства Литвы, Латвии и Эстонии

Гран-при "Балтийских дебютов" получила кинокартина совместного производства Литвы, Латвии и Эстонии

Общество
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Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области. Жюри кинофестиваля 'Балтийские дебюты' подвело итоги: лучшим фильмом года стала картина эстонского режиссера Валли Тоомла 'Лицемеры'.

Гран-при "Балтийских дебютов" получила кинокартина совместного производства Литвы, Латвии и Эстонии

Показ пяти работ был премьерным. Всего в конкурсе фестиваля участвовали девять лент начинающих режиссёров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Зрители фестиваля отметили картину Валерия Тодоровского 'Большой'. Лучшей картиной названа лента производства Литвы, Латвии и Эстонии 'Лицемеры'. В номинации 'лучшая режиссёрская работа' победила Тини Тульман из Германии с лентой 'Фредди Эдди', наградой 'За позитивную энергию и чувство юмора' был отмечен фильм 'Рок' российского режиссера Ивана Шахназарова.

'Уверен, что летние дни фестиваля на самом западном морском курорте России оставили красочные и глубокие впечатления у участников, гостей и зрителей. Фестиваль 'Балтийские дебюты' проводится при поддержке Минкультуры России и правительства Калининградской области. От всей души поздравляю победителей и желаю всем конкурсантам дальнейших творческих успехов', — рассказал врио губернатора области Антон Алиханов.

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева завершил праздник юбилейной программой 'Танцы народов мира'. Для юных зрителей кинофестиваля на закрытии показали новые анимационные фильмы из программы Суздальского кинофестиваля.

Причиной тому были финансовые сложности. Ранее организатор и основатель кинофестиваля Владимир Малышев рассказал, что фестиваль оказался под угрозой срыва.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Гран-при "Балтийских дебютов" получила кинокартина совместного производства Литвы Латвии и Эстонии
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Гран-при "Балтийских дебютов" получила кинокартина совместного производства Литвы, Латвии и Эстонии