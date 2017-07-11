Уголовное дело в отношении экс-руководителя правительственного «Центра проектных экспертиз» передано в суд

1 ст. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Виктора Игнатьева, экс-руководителя структуры регионального правительства — государственного автономного учреждения «Центр проектных экспертиз» по признакам преступления, предусмотренного ч. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) передано в суд. Также обвиняемый в период с апреля 2013 по февраль 2014 года издал приказ о выплате себе материальной помощи на улучшение жилищных условий в размере 600 тыс. В декабре 2013 года Игнатьев с нарушением устава Центра и без согласования с наблюдательным советом учреждения внес изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год, завысив расходы на оплату труда работникам. руб.,не имея на то законных оснований и не нуждаясь улучшении жилищных условий Виктор Игнатьев свою вину не признал.

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