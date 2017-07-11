Общество
Политика
Дети
Недвижимость
Автоновости
IT-новости
Презентации
Экономика
Культура
В Мире
Логин:
Пароль (
забыли?
):
Чужой компьютер
Войти через:
Войти
Регистрация на портале
Разгар сезона отпусков: где подобрать тур по выгодной цене
11-07-2017 11:27
Бывший директор Центра проектных экспертиз предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
11-07-2017 11:04
Суд не принял кандидатуру эксперта от Егорычевых для оценки нанесенного ими ущерба
11-07-2017 10:14
Уголовное дело в отношении экс-руководителя правительственного «Центра проектных экспертиз» передано в суд
11-07-2017 09:52
Павел Буренков уходит с поста руководителя регионального управления ФССП
11-07-2017 09:50
"Известия": Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов
11-07-2017 09:41
В Калининграде 18-летнего парня, пропавшего в конце июня, нашли мёртвым
11-07-2017 09:37
В американском штате Невада объявлено чрезвычайное положение из-за нехватки марихуаны
11-07-2017 09:32
В понедельник на ул. Баграмяна сгорела квартира в высотке
11-07-2017 09:14
Прибрести запчасти, не отрываясь от смартфона: для калининградцев заработал удобный сервис заказа
11-07-2017 08:06
Как предупредить рак груди и всегда быть здоровой
11-07-2017 07:58
Эксперт: сейчас самое время задуматься о покупке жилья
11-07-2017 07:41
В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода
11-07-2017 07:37
С июля на платёжках "Симплекса" будут печатать информацию о публичных слушаниях
11-07-2017 07:36
"Жуки", дождь и пьяные: калининградцы рассказали, чем им запомнился День города — 2017
11-07-2017 07:31
Живой Кёнигсберг
»
Общество
» Прибрести запчасти, не отрываясь от смартфона: для калининградцев заработал удобный сервис заказа
Прибрести запчасти, не отрываясь от смартфона: для калининградцев заработал удобный сервис заказа
Общество
Автор:
Honna
Сегодня, 08:06
174
0
Материал к публикации подготовил
Honna
.
Теги:
Прибрести запчасти
не отрываясь от смартфона: для калининградцев заработал удобный сервис заказа
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Читайте также
Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона
Счастливое "Лето с ?Балтнефтью”": определились имена победителей розыгрыша смартфона, путёвки и бесплатного топлива (результаты)
В доме на ул. Бахчисарайской заработал первый лифт, смонтированный по программе капремонта
Снова заработал калининградский детсад, в котором дети массово заразились сальмонеллёзом
Гендиректор «замороженной» Балтийской АЭС в 2015 году заработал 5,3 млн руб.
Калининградский сервис впал в депрессию
комментариев
Ваше имя:
*
Ваш e-mail:
*
Подписаться на комментарии
Добавить комментарий
Прибрести запчасти, не отрываясь от смартфона: для калининградцев заработал удобный сервис заказа