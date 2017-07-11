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» » Власти надеются сдать в этом году ФОК, который стоил Игорю Белоусу должности главы агентства по спорту

Власти надеются сдать в этом году ФОК, который стоил Игорю Белоусу должности главы агентства по спорту

Общество
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Об этом сегодня на пресс-конференции заявила врио вице-премьера по вопросам молодежи и спорта Наталья Ищенко. В региональном правительстве надеются, что физкультурно-оздоровительный комплекс на Аллее Смелых, из-за которого лишился должности бывший глава агентства по спорту Игорь Белоус, будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Она пояснила, что в настоящее время идет процесс расторжения контракта с прежним подрядчиком строительства (стройкой занималась компания «Даль-Балтикстрой»).

Власти надеются сдать в этом году ФОК, который стоил Игорю Белоусу должности главы агентства по спорту

На вопрос, когда комплекс сдадут в эксплуатацию, Ищенко ответила: «Очень надеемся, что в этом году». После того, как завершится процедура расторжения, будет объявлен новый тендер.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Власти надеются сдать в этом году ФОК который стоил Игорю Белоусу должности главы агентства по спорту
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Власти надеются сдать в этом году ФОК, который стоил Игорю Белоусу должности главы агентства по спорту