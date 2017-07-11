В администрации Калининграда рассказали, где работают подростки этим летом

Об этом на совещании в администрации заявила председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова, передаёт пресс-служба горадминистрации. В 2017 году в Калининграде создали 79 временных рабочих мест, где подростки могут трудиться летом.

рублей. В городском бюджете на эти цели предусмотрен 1 млн 98 тыс. Среди них благоустройство городских территорий, делопроизводство и работа в библиотеках. Для подростков от 14 до 18 лет предложено более десяти видов работ. Также рабочие места созданы для участия в культурных и оздоровительных мероприятиях.

Рабочий день составляет четыре часа, вознаграждение за такую работу – пять тыс. На созданных рабочих местах можно не только заработать, но и пройти профориентацию. По словам чиновницы, особое внимание уделили занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учёта. рублей.

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