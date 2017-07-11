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» » 10 % за 11 лет

10 % за 11 лет

Общество
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Разбор RUGRAD.EU. Устремленные вверх графики роста доходов областного бюджета не означают, что поступления реально растут.

10 % за 11 лет

И если в случае с доходами населения и, в частности, зарплатами у Росстата есть специальный показатель — реальный рост зарплат или доходов населения, — когда данные корректируются на инфляцию и уже не столь позитивны, то бюджетная статистика всегда дается в ценах соответствующих лет, то есть без корректировок на инфляцию. Отчеты областного министерства финансов почти всегда позитивны: бюджетные доходы регулярно растут, поводов для беспокойства нет.

RUGRAD.EU решил скорректировать доходы областного бюджета последних 11 лет и выяснить, растут ли они на самом деле или весь прирост съедает инфляция.

В расчетах мы использовали объем налоговых и неналоговых доходов или, как их также называют, собственных доходов. Для расчетов мы взяли детализированные данные Минфина РФ по российским регионам. Остальная часть доходов — безвозмездные поступления — зачастую связана с разовым строительством инфраструктурных объектов или возмещением таможенных пошлин бизнесу по «Проблеме-2016».

Также мы учитывали не только собственные доходы бюджета региона, но и консолидированный региональный бюджет, то есть вместе с доходами муниципалитетов.

Из 11 прошедших лет реальный рост бюджетных доходов фиксировался только на протяжении 7 лет. Как оказалось, с 2006 по 2016 годы собственные доходы бюджета (в пересчете на цены 2005 года) выросли всего на 10,2 %. В 2013, 2015 и 2016 годах реальные доходы областного бюджета падали, а в 2014 году оказались в плюсе, вероятно, исключительно благодаря «политическому» доначислению «Автотору» 3,5 млрд руб. При этом максимальные значения роста бюджетных доходов были в начале периода — в 2006 (+ 25 %) и в 2007 году (+ 15 %). Если исключить влияние фактора доначисления, то можно констатировать: доходы областного бюджета падают с 2013 года. налогов.

В 2011 году рост составил всего 2,2 %, в 2012 — 7,1 %. При этом богатые 2011–2012 годы также не характеризовались взрывным ростом поступлений. В последующем периоде на региональный бюджет обрушились сразу две напасти: систематическое падение реальных доходов бюджета и необходимость выполнять майские указы Владимира Путина.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: 10 % за 11 лет
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