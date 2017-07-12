На территории золоотвала "Дарита" после рекультивации может появиться зона отдыха

Об этом во время рабочего выезда на объект в среду, 12 июля, заявил врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков. Рекультивация золоотвала 'Дарита' завершится до 2018 года. Техническая часть работ завершится раньше — до конца 2017 года.

До 2018 года, думаю, что это место будет превращено в территорию, которая может использоваться для отдыха калининградцев, для формирования спортивно-оздоровительных объектов. 'До середины 2018 года планируется биологический этап, связанный с посадкой деревьев. Ветровая эрозия исключается, чтобы в Преголю не попадали загрязняющие вещества, предусмотрено строительство дамбы, отгораживающего реку от места бывшего золоотвала, плюс специальная система фильтрации', — пояснил Шитиков. Зола, находящаяся под слоем грунта и покрытая растительностью, деревьями, безопасна.

Это составляет почти треть общей территории полигона на улице Ялтинской. На золоотвале 'Дарита' работы ведутся на земельном участке площадью в пять гектаров. Разработка золоотвала ведётся экскаваторами и бульдозерами. Организована выемка растительного грунта. Общий объём разработанных грунтов на этом объекте оценивается в 87,4 тысячи квадратных метров.

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