Из-за Восточной эстакады у литовских владельцев «Калининградского деликатеса» изымут землю под застройку

В этот раз для государственных нужд будут изъяты после проведения кадастровых работ 43 объекта, расположенные в районе ул. Правительство Калининградской области опубликовало очередное постановление об изъятии земельных участков (в том числе подлежащие образованию) и расположенной на них недвижимости для строительства Восточной эстакады. Гагарина. Ю.

Ю. В перечень вошли в основном многоквартирные дома (ул. Аэропортная, 6; ул. Гагарина, 78, 80; ул. Молодой Гвардии, 9, 19); участки под ними; части придомовых территорий других домов и участков под индивидуальное строительство.

м земли, предназначенной под возведение многоквартирного дома 5–12 этажей, будут изъяты у ООО «Литинвест». Около 1260 кв. м (кадастровый номер: 39:15:132702:500), который находится в районе ул. Компания с конца 2013 года по праву собственности владеет участком площадью 4686 кв. Молодой Гвардии – Пригородной.

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