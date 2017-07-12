На Остров вернули временный автобусный маршрут №46

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе администрации. С 12 июля и до завершения работ по реконструкции моста Высокого и ремонту моста Деревянного через реку Преголю вводится временный автобусный маршрут №46.

Октябрьской до ул. Маршрут свяжет конечные остановки на ул. Морозова. П. Октябрьской, наб. Автобус поедет по ул. Карбышева, мостовому переходу через реки Старую и Новую Преголю с разворотом на пр. Ген. Калинина, ул. Московском, пр. П. Киевской, ул. Коммунистической и обратно по тому же маршруту. Морозова, ул.

В администрации отметили, что его ввели в связи с 'пожеланиями жителей Октябрьского острова в целях улучшения их транспортного обслуживания'. Обслуживать маршрут будет предприятие 'Калининград-ГорТранс'.

Василевского, Ленинского проспекта. Отметим, до закрытия движения по мосту Деревянному на Остров ходили автобусы с временным маршрутом №46. С конца марта на Остров ходит только автобус №45, который довозит пассажиров до Центрального рынка, пл. Тогда жителей не устраивало расписание движения.

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