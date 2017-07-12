ВЦИОМ: россияне воспринимают ситуацию на Украине как анархию и беззаконие

Как передаёт ТАСС, таковы результаты исследования, проведённого ВЦИОМ. Россияне расценивают ситуацию на Украине как анархию и беззаконие.

Молодёжь проявляет к этой теме меньший интерес, чем люди зрелого возраста. В исследовании отмечается, что с начала года интерес россиян к политическим событиям на Украине снизился на 5%, с 77% в феврале до 72% в июле. Менее 10% опрошенных называют их положительными. Оценки российско-украинских отношений не меняются: четверть россиян называют их враждебными, 36% — напряжёнными.

Из раздражителя Украина превращается в привычный источник негатива, отметил эксперт. По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, за последние месяцы не было предпосылок для улучшения оценки.

Регистрацию планируют ввести с 1 января 2018 года вместе с биометрическим контролем для пересекающих границу иностранцев. Ранее стало известно о намерении Украины ввести предварительную регистрацию для граждан России, желающих посетить страну. В МИД РФ заявили, что могут принять ответные меры.

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