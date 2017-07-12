Веганские конфеты, кофе и арт-терапия: в библиотеке им. Чехова состоится интеллектуальный бранч (программа)

Об этом сообщают организаторы мероприятия в сообществе 'ВКонтакте'. В следующую субботу, 22 июля, в Калининграде в библиотеке имени Чехова состоится интеллектуальный бранч.

Затем для гостей проведут лекцию-дегустацию про здоровый образ жизни. С 12:00 до 13:00 в кофетеке заведения пройдёт так называемый 'Аперитив': участникам игры предстоит по блюду отгадать, о какой книге идёт речь.

Библиотека предложит присутствующим своё собственное 'меню'. С 13:00 до 15:00 презентуют 'Основное блюдо' программы. На выбор будет предоставлено несколько книг из различных категорий.

Автор расскажет, какие блюда готовили в Восточной Пруссии. В 14:00 стартует презентация книги художницы Ольги Дмитриевой 'Прусские рецепты'. После экскурса в историю, Ольга Дмитриева приготовит для гостей традиционный картофельный салат.

А с 16:00 калининградские путешественники, участники сообщества Wild Trip Meeting, расскажут о своих гастрономических впечатлениях. В 15:00 бариста кофейни 'Кофетека' покажет, как правильно сварить вкусный кофе дома.

Помимо бранча от калининградских гастрономических проектов, в библиотеке организуют территорию арт-терапии и мастер-класс по приготовлению веганских конфет. На протяжении всего мероприятия на террасе будет играть музыка, в баре гостей угостят полезными коктейлями. Интеллектуальный бранч пройдёт в библиотеке имени Чехова, на Московском проспекте, 39.

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