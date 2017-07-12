Спецназ США вошёл в сирийскую Ракку — главный бастион ИГ

12-07-2017 21:06

Вертолёты Балтфлота провели поиск подводной лодки и учебное бомбометание

12-07-2017 20:53

ТАСС: опубликован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса

12-07-2017 20:30

На Остров вернули временный автобусный маршрут №46

12-07-2017 17:31

Веганские конфеты, кофе и арт-терапия: в библиотеке им. Чехова состоится интеллектуальный бранч (программа)

12-07-2017 17:09

ВЦИОМ: россияне воспринимают ситуацию на Украине как анархию и беззаконие

12-07-2017 17:08

Из-за Восточной эстакады у литовских владельцев «Калининградского деликатеса» изымут землю под застройку

12-07-2017 16:37

Мастер-классы и встречи с болельщиками: города Калининградской области посетят прославленные спортсмены

12-07-2017 15:18

На территории золоотвала "Дарита" после рекультивации может появиться зона отдыха

12-07-2017 14:46

В Киеве на 78-м году жизни скончалась актриса из "Вечного зова" Ирина Бунина

12-07-2017 14:21

Калининградка обвинила знакомого в шестидневном изнасиловании

12-07-2017 14:19

Во время проведения "Голосящего КиВиНа" в Светлогорск назначили дополнительные поезда

12-07-2017 13:52

Суд констатировал неплатежеспособность Вадима Дудина

12-07-2017 13:33

Для укрепления опор Деревянного моста пригласят водолазов из Воронежа

12-07-2017 12:30

Синоптики обещают похолодание до +8 в Калининграде

12-07-2017 12:06