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» » В Москве скончалась звезда советской эстрады Тамара Миансарова

В Москве скончалась звезда советской эстрады Тамара Миансарова

Общество
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Об этом пишет 'РИА Новости'. В Москве на 87-м году жизни скончалась легенда советской и российской эстрады Тамара Миансарова.

В Москве скончалась звезда советской эстрады Тамара Миансарова

Он рассказал, что певица скончалась в среду вечером в городской клинической больнице №1. О смерти артистки сообщил её супруг Марк Фельдман в четверг, 13 июля.

Сейчас я ничего не знаю. 'Что я могу сказать? Шестого числа её госпитализировали — воспаление лёгких', — пояснил супруг певицы. Не знаю, на каком свете даже нахожусь.

Она окончила Московскую консерваторию, работала концертмейстером в ГИТИСе. Тамара Миансарова родилась в Кировограде, 5 марта 1931 года. Самые известные песни, которые исполнила Тамара Миансарова — 'Чёрный кот', 'Пусть всегда будет солнце', 'Аленький цветочек', 'Топ-топ' и многие другие. Позже перешла на эстраду и начала выступать с сольными концертами.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Москве скончалась звезда советской эстрады Тамара Миансарова
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В Москве скончалась звезда советской эстрады Тамара Миансарова