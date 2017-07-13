На Мальте разрешили однополые браки

Об этом пишет Reuters. В среду, 12 июля, члены мальтийского парламента проголосовали за легализацию однополых браков в стране.

За разрешение узаконивать отношения между людьми одного пола выступили 66 членов парламента. Сообщается, что Мальта стала 24-й страной в мире, которая официально легализовала однополые браки. Власти также решили заменить в законе о браке Мальты слова 'муж' и 'жена' гендерно-нейтральным словом 'супруги'. Один проголосовал против.

В ответ на обвинения о том, что принятый закон положит конец таким праздникам, как День матери и День отца, он заявил, что данные предположения 'смехотворны'. По словам премьер-министра государства Джозефа Муската, такая формулировка была необходима, чтобы избежать 'категоризации' любого члена общества.

Оно показывает зрелость нашей демократии и нашего общества, в котором мы все можем сказать, что мы равны', — сказал Мускат. 'Я думаю, что это историческое голосование.

За разрешение выступили 393 депутата, против — 226. Ранее LiveKenig сообщал, что в конце июня парламент Германии проголосовал за легализацию однополых браков. Канцлер страны Ангела Меркель также отдала свой голос против легализации, однако после принятия решения выразила надежду, что положительный результат приведёт к улучшению климата в обществе.

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