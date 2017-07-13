Сезон угря: где в Калининграде полакомиться свежей рыбкой

Учёные: пыль приводит к ожирению

13-07-2017 16:55

Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе

13-07-2017 15:48

Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня

13-07-2017 15:10

Исследование: Для приобретения квартиры калининградской семье необходимо копить более 6 лет

13-07-2017 14:09

Инвестиции в проект добычи соли при расширении калининградского газового хранилища составили 2,5 млрд руб.

13-07-2017 13:48

В Калининграде снова потерялся говорящий попугай жако, пойманный две недели назад (фото)

13-07-2017 13:25

С воскресенья на понедельник в Калининграде разведут Юбилейный мост

13-07-2017 12:25

ЦБ: активный отзыв лицензий у банков повышает финансовую устойчивость

13-07-2017 11:49

Правительство намерено лишить лицензии калининградскую УК, которая обслуживает 186 домов

13-07-2017 11:43

Строящийся под Зеленоградском солезавод заработает осенью

13-07-2017 11:12

Областное правительство отложило передачу муниципалитетам контрольных функций в сфере ЖКХ

13-07-2017 10:58

Десять причин работать в международной компании

13-07-2017 10:26

45-летнего калининградца подозревают в развращении малолетних девочек через "ВКонтакте"

13-07-2017 10:10

Полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте (обновлено)

13-07-2017 09:34

Региональные власти: На Балтийской косе не будет очередных заборов на пути к морю

13-07-2017 09:09