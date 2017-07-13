В субботу в Польше реконструкторы воссоздадут масштабную битву под Грюнвальдом

Об этом сообщается на сайте Польского культурного центра в Калининграде. В субботу, 15 июля, в Польше реконструкторы воссоздадут масштабную битву под Грюнвальдом.

Ожидается, что в реконструкции будут задействованы порядка 1400 человек. В этом году в национальном фестивале под Грюнвальдом впервые примут участие команды скаутов из всех воеводств Польши.

На протяжении всего фестиваля команды будут соревноваться друг с другом. Для разведчиков разобьют рыцарские лагеря. Победитель получит кубок гмины Грюнвальд.

Реконструкция битвы под Грюнвальдом состоится в субботу, 15 июля, в 15:00. Сообщается, что репетиция сражения запланирована на пятницу, в 17:00.

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