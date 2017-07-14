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Инвестиции в проект добычи соли при расширении калининградского газового хранилища составили 2,5 млрд руб.

Общество
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Как сообщает областное правительство, завод сможет производить более 400 тыс. В сентябре – октябре этого года планируется запуск солезавода ООО «Варница» в посёлке Геройское Зеленоградского городского округа. тонн готовой продукции в год.

Инвестиции в проект добычи соли при расширении калининградского газового хранилища составили 2,5 млрд руб.

Это будущий солезавод ООО «Варница». «Реализация ПАО «Газпром» в Зеленоградском городском округе проекта, связанного с расширением подземного хранилища газа, позволила развивать здесь сопутствующее высокотехнологичное производство. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств. Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. Таким образом, снизится экологическая нагрузка, сохранится баланс артезианской воды, сократится срок строительства подземного хранилища газа», — заявил врио вице-премьера Максим Федосеев. Очищенная вода будет повторно направляться на размыв газовых хранилищ.

Полученный продукт планируется поставлять как на российский, так и зарубежный рынок. По окончании строительства на заводе появится более 160 высокопроизводительных рабочих мест.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Инвестиции в проект добычи соли при расширении калининградского газового хранилища составили 2 5 млрд руб.
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Инвестиции в проект добычи соли при расширении калининградского газового хранилища составили 2,5 млрд руб.