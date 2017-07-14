В Калининграде снова потерялся говорящий попугай жако, пойманный две недели назад (фото)

Об этом LiveKenig рассказала хозяйка птицы София. В Калининграде улетел от хозяев попугай породы жако.

Первый раз питомцу удалось сбежать в конце июня. Это уже второй побег попугая по имени Алоизиус из квартиры.

— Так как птица наша взяла и просто сломала клетку и замок на ней. 'Вы не подумайте, что мы плохо о ней заботимся, просто у птицы после гуляний столь долгих съехала крыша, — объяснила девушка. Поверьте, такое тяжело сделать даже человеку, а тут...'

Сейчас хозяева ищут питомца. По словам Софии, жако опрокинул со стола клетку, в которой сидел, разломал её и выпорхнул в окно. Тех, кто увидит птицу, просят позвонить по тел. Алоизиус — большой попугай серого цвета, он умеет говорить несколько фраз. 8 (906) 238-50-42.

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