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Исследование: Для приобретения квартиры калининградской семье необходимо копить более 6 лет

Общество
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Об этом сообщает агентство «РИА Рейтинг». Калининградская область заняла 47 место среди 84 субъектов РФ в рейтинге по доступности приобретения жилья.

Исследование: Для приобретения квартиры калининградской семье необходимо копить более 6 лет

м калининградской семье, состоящей из двух работающих взрослых и одного ребенка, необходимо откладывать средства около 6,5 лет. Для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 54,2 кв. Средняя стоимость такой квартиры на вторичном рынке составляет 2,6 млн руб.

В этих регионах семья сможет накопить на жилье менее чем за 2 года. В лидерах рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Средний показатель по России составляет чуть более 4 лет. В Москве семье с одним ребенком придется откладывать на двухкомнатную квартиру около 5,5 лет, в Псковской области и Севастополе — более 13 лет, а в Дагестане и Кабардино-Балкарии — около 17 лет.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Исследование: Для приобретения квартиры калининградской семье необходимо копить более 6 лет
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Исследование: Для приобретения квартиры калининградской семье необходимо копить более 6 лет