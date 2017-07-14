ФАС проверит кафе в российских аэропортах после жалоб на завышенные цены

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава ведомства Игорь Артемьев. Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку цен в кафе в российских аэропортах.

По его словам, цены в местах общественного питания оказались 'запредельными'. Артемьев отметил, что ведомство уже провело проверку в Москве и области.

И если кому-то нужно таблетку запить, там за стакан воды отдать 300-400 руб. 'Мы действительно видим запредельные цены, и это, в общем, имеет важное социальное значение, потому что летают и небогатые люди, и дети, и пожилые люди. Мы сейчас как бы отделяем мух от котлет. - это конечно полное безумие. Потому что в этой цене сидит очень высокая аренда аэропортов', – заявил глава ФАС.

Основной проблемой он назвал цены в аэропортах Москвы, однако проверки проведут про всей стране. По словам Артемьева, ведомство предпримет действия по снижению цен для потребителей, и сделает всё необходимое, чтобы в экстренных ситуациях пассажиры имели доступ к воде.

Это 'Бургер Кинг', 'Шоколадница' и 'Му-му'. В июне ФАС возбудила дела против трёх сетей ресторанов из-за высоких цен в аэропортах Подмосковья. В их деятельности усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

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