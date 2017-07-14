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В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка, которому оторвало хвост

Общество
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Об этом LiveKenig рассказала руководитель приюта для бездомных животных 'Кошкин дом 39' Елена Сумская. Калининградские зоозащитники спасают тайского котёнка, который выпал из автомобиля и получил травмы.

В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка, которому оторвало хвост

Прохожие услышали писк котёнка в районе Второй эстакады. Инцидент произошёл 11 июля.

В таком состоянии оно забилось под шумозащитный экран. Очутившись на дороге, животное получило серьёзные повреждения кожи, ему оторвало хвост. Пойманного котёнка доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. На место событий прибыли промышленные альпинисты и МЧС, прохожие растянули страховочное полотно.

ред.) поделилась кровью, и на следующий день котёнок был прооперирован', — рассказала Сумская. 'Кошка-донор (участница проекта LiveKenig '8 мартовских котов', спасённая осенью с крыши альпинистами — Прим.

Но для того чтобы встать на ноги, ему предстоит долгое лечение. Сейчас животное находится в стационаре клиники. Желающие поучаствовать в судьбе котёнка могут перевести любые средства по реквизитам, указанным в волонтёрской группе 'ВКонтакте'. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка которому оторвало хвост
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В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка, которому оторвало хвост