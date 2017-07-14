В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка, которому оторвало хвост

Об этом LiveKenig рассказала руководитель приюта для бездомных животных 'Кошкин дом 39' Елена Сумская. Калининградские зоозащитники спасают тайского котёнка, который выпал из автомобиля и получил травмы.

Прохожие услышали писк котёнка в районе Второй эстакады. Инцидент произошёл 11 июля.

В таком состоянии оно забилось под шумозащитный экран. Очутившись на дороге, животное получило серьёзные повреждения кожи, ему оторвало хвост. Пойманного котёнка доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. На место событий прибыли промышленные альпинисты и МЧС, прохожие растянули страховочное полотно.

ред.) поделилась кровью, и на следующий день котёнок был прооперирован', — рассказала Сумская. 'Кошка-донор (участница проекта LiveKenig '8 мартовских котов', спасённая осенью с крыши альпинистами — Прим.

Но для того чтобы встать на ноги, ему предстоит долгое лечение. Сейчас животное находится в стационаре клиники. Желающие поучаствовать в судьбе котёнка могут перевести любые средства по реквизитам, указанным в волонтёрской группе 'ВКонтакте'.

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