В Калининграде ищут подрядчика для строительства дороги, соединяющей Окружную и Чкаловск

Б. Администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика на строительство дороги от ул. Лукашова. Окружной до ул. Условия тендера размещены на портале госзакупок.

Победивший в конкурсе участник возьмёт на себя обязанность выполнить работы до ноября 2018 года. Аукцион должен пройти в конце июля. Средства будут выделены из областного бюджета. Максимальная стоимость контракта составляет 285,9 млн рублей.

В районе Окружной и развязки на Сельму вырубят деревья. Согласно техническому заданию, будут построены 1,7 км автодороги, тротуар и велодорожка.

Челнокова до улицы Лукашова) прошёл государственную экспертизу. В 2016 году проект дороги Северный обход — Чкаловск (от ул. В ноябре глава города Александр Ярошук заявил о том, что принципиальное согласие получено. Городские власти уже обращались к региональным с просьбой помочь в строительстве, но долгое время ответа не было. В июне врио губернатора Антон Алиханов подтвердил, что строительство начнётся в этом году.

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