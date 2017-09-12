Волонтёры просят помощи в поиске грибника, пропавшего под Черняховском

Об этом сообщают волонтёры из 'Поиска пропавших людей Калининград'. Под Черняховском ищут пропавшего грибника.

Около леса он оставил машину и так и не вернулся. Мужчина ушёл за грибами в понедельник, 11 сентября, в посёлке Междуречье.

Совместно с МЧС, полицией, родственниками и волонтёрами организовывается прочёс лесного массива.

61-летний мужчина около 11:00 ушёл из дома, расположенного в микрорайоне Чкаловск. В воскресенье, 10 сентября, пропал ещё один грибник. Мужчина не взял с собой мобильный телефон. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Пока его поиски продолжаются.

Материал к публикации подготовил