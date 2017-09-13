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На Советском проспекте на пешеходном переходе столкнулись Ford и Mazda

В мире
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Полецкого столкнулись Ford и Mazda. Во вторник, 12 сентября, около 12:00 на перекрёстке Советского проспекта и ул.   Об этом LiveKenig сообщили очевидцы происшествия.

Водитель второй иномарки не уступил дорогу и не убедился в безопасности манёвра, в результате чего произошло столкновение. По словам свидетелей ДТП, Ford ехал по главной дороге, а Mazda выезжала со второстепенной улицы. У автомобиля Mazda вмятина в боковой части, а также повреждена задняя часть. По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал.  

По данным сервиса 'Яндекс. Из-за ДТП образовались пробки на въезд в город, так как полоса полностью занята.   Пробки', скорость движения составляет 12 км/ч.

Так, 16 сентября 2016 года под колёсами иномарки погибла женщина. На этом аварийном перекрёстке часто происходят ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Против 77-летнего мужчины возбудили уголовное дело. 

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На Советском проспекте на пешеходном переходе столкнулись Ford и Mazda
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На Советском проспекте на пешеходном переходе столкнулись Ford и Mazda