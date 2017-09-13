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Полиция Калининграда разыскивает 15-летнюю девочку, пропавшую 6 сентября

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. В Калининграде разыскивают 15-летнюю Алину Бырдину, пропавшую 6 сентября.

Молочинского в Калининграде. По предварительным данным, 6 сентября 2017 года Алина ушла из дома на ул. Мать обратилась в полицию 11 сентября. До сих пор её местонахождение не установлено.

Была одета в чёрные джинсы, чёрно-белые кеды и белый свитер. Девочке на вид 15 лет, волосы светлые, глаза коричнево-зелёные, рост 162 см. Предположительно, Алина может находиться в посёлке Ладушкино. С собой имела чёрный рюкзак.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Полиция Калининграда разыскивает 15-летнюю девочку пропавшую 6 сентября
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Полиция Калининграда разыскивает 15-летнюю девочку, пропавшую 6 сентября