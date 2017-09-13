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В Балтийске экс-сотрудница банка присвоила более полумиллиона рублей

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 37-летняя жительница Полесска, будучи сотрудницей банка, присвоила более полумиллиона рублей.  

В её служебные обязанности входило в том числе заключение договоров страхования. В период с декабря 2010 года по апрель 2015 года женщина работала в одной из финансовых организаций начальником страхового отдела и менеджером агентской группы.   За указанный период сотрудница банка заключила с гражданами и организациями 128 договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО и 'Фортуна-Авто'.

Подозреваемая не внесла в кассу филиала банка полученные от клиентов страховые премии, а присвоила их. Она получила более 585 000 рублей. 160 УК РФ ('Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере'). Против экс-сотрудницы возбудили уголовное дело по ст. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Балтийске экс-сотрудница банка присвоила более полумиллиона рублей
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В Балтийске экс-сотрудница банка присвоила более полумиллиона рублей