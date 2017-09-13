Об этом сообщают очевидцы. Торговые центры и учебные заведения в Калининграде заработали в штатном режиме.

Магазины работаю в обычном режиме. С ТРЦ 'Европа' и ТЦ 'Акрополь' сняли оцепление и запустили людей. Также восстановлена работа КГТУ, Калининградского института экономики, областной думы и Южного вокзала.

По сообщению регионального управления Росгвардии проверки продолжаются. Об остальных объектах пока информации нет. Людей эвакуировали из ТРЦ 'Европа', ТЦ 'Акрополь', гостиницы 'Кёниг-авто', областной думы, Южного вокзала, КГТУ, управления Балтфлота. В настоящий момент взрывоопасные предметы не обнаружили. 12 сентября 2017 года поступили звонки о минировании нескольких зданий в Калининграде. 10, 11 и 12 сентября 2017 года в ряде городов России эвакуируют вокзалы, торговые центры, административные здания, учебные заведения и другие места массового скопления людей. В полицию поступило несколько звонков о якобы заминировании нескольких зданий города. По предварительной информации, звонки поступали с территории Украины. Звонки о лжеминировании школ в Перми поступили от международного виртуального оператора.

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