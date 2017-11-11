На трассе Гусев-Черняховск столкнулись рейсовый автобус и фура

Об этом в пятницу, 10 ноября LiveKenig сообщили очевидцы. В ДТП на трассе Гусев-Черняховск столкнулись пассажирский автобус и фура.

Водитель фуры, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По словам свидетелей происшествия, авария произошла поблизости от посёлка Веселовка.

Удар пришёлся со стороны места водителя, уточняют очевидцы. Тяжеловоз врезался в пассажирский автобус, двигавшийся ему навстречу. Пассажиров пересадили на другой автобус. Пострадавших при происшествии нет.

Автобус выполнял рейс по маршруту 583 'Чернышевское-Калининград' и направлялся в областной центр. В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что ДТП с участием рейсового автобуса и фуры произошло в пятницу около 19:30. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Материал к публикации подготовил