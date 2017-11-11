В воскресенье в Калининграде будет дождливо и ветрено
11-11-2017 19:54  
В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест
11-11-2017 15:48  
В Калининградской области подростковая преступность пошла на убыль
11-11-2017 12:19  
На Украине предложили отказаться от транспортного сообщения с Россией
11-11-2017 11:06  
Учёные: финансовые проблемы повышают риск инфаркта в 13 раз
11-11-2017 10:57  
«Мясная фабрика» учредителя «Гусевмолока» оштрафовано за нарушение санитарных правил
11-11-2017 09:46  
Студсоюз протестует против выселения студентов из общежитий во время ЧМ-2018
11-11-2017 09:16  
В Калининграде из-за нескольких ДТП образовались пробки
11-11-2017 09:14  
На трассе Гусев-Черняховск столкнулись рейсовый автобус и фура
11-11-2017 09:06  
С регионального Минздрава взыскано более 90 тыс. руб. за отказ предоставить калининградцу с инвалидностью жизненно важные лекарства
11-11-2017 07:31  
В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик
11-11-2017 07:26  
В Калининграде кусок штукатурки с фасада разбил машину (фото)
11-11-2017 07:01  
В Советске в 2019 году построят медицинский центр
11-11-2017 05:39  
Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России
11-11-2017 05:07  
Устроивший взрыв в доме в Ижевске заявил, что отомстил соседям за обиды
11-11-2017 05:04  
» » В Калининградской области 2018 год посвятят борьбе с диабетом

В Калининградской области 2018 год посвятят борьбе с диабетом

В мире
115
0

Об этом журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов. Власти Калининградской области  2018 год объявят годом борьбы с диабетом.

Мы очень обеспокоены данной проблемой. 'Действительно, 2018 год будет объявлен в Калининградской области годом борьбы с сахарным диабетом. В первую очередь, нам необходимо заняться просвещением населения', — сказал Баринов.

При необходимости можно будет получить консультацию специалиста, рассказал чиновник. Уже в ноябре нынешнего года все желающие смогут сдать кровь и проверить уровень сахара в организме.

Будет налажена деятельность школ диабета в медицинских организациях региона, сообщил Баринов. В течение 2018 года планируются мероприятия по экспресс-проверке уровня сахара в крови, чтение лекций, организация научно-практических конференций для врачей-специалистов.

больных сахарным диабетом первого и второго типов. По данным областного Минздрава, по состоянию на 1 ноября в области зарегистрировано 26 тыс.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Калининградской области 2018 год посвятят борьбе с диабетом
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининградской области 2018 год посвятят борьбе с диабетом