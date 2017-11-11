В Калининградской области 2018 год посвятят борьбе с диабетом

Об этом журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов. Власти Калининградской области 2018 год объявят годом борьбы с диабетом.

Мы очень обеспокоены данной проблемой. 'Действительно, 2018 год будет объявлен в Калининградской области годом борьбы с сахарным диабетом. В первую очередь, нам необходимо заняться просвещением населения', — сказал Баринов.

При необходимости можно будет получить консультацию специалиста, рассказал чиновник. Уже в ноябре нынешнего года все желающие смогут сдать кровь и проверить уровень сахара в организме.

Будет налажена деятельность школ диабета в медицинских организациях региона, сообщил Баринов. В течение 2018 года планируются мероприятия по экспресс-проверке уровня сахара в крови, чтение лекций, организация научно-практических конференций для врачей-специалистов.

больных сахарным диабетом первого и второго типов. По данным областного Минздрава, по состоянию на 1 ноября в области зарегистрировано 26 тыс.

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