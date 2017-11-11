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Учёные: финансовые проблемы повышают риск инфаркта в 13 раз

В мире
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований Европейского общества кардиологов. Учёные выяснили, что финансовые проблемы увеличивают риск инфаркта в 13 раз.

Такой вывод учёные сделали по итогам опроса 106 пациентов, перенёсших острый инфаркт. По мнению исследователей, денежные затруднения вызывают у людей сильный стресс, который, в свою очередь, повышает степень риска возникновения инфаркта в 13 раз.

Параллельно учёные опрашивали аналогичную по количеству контрольную группу людей, никогда не сталкивавшихся с заболеваниями сердца. Респондентов спрашивали о том, испытывали ли они тревогу и стресс в связи с работой или финансовыми трудностями за месяц до болезни.

Так, при среднем или серьёзном психологическом дискомфорте на работе вероятность опасного сердечного приступа оказалась в 5,6 раза выше, чем у тех, кто не испытывал или почти не испытывал напряжения. Исследователи выяснили, что стресс, вызванный проблемами с работой или деньгами, резко увеличивал вероятность инфаркта миокарда. Пациенты, оказавшиеся в ситуации, когда невозможно свести концы с концами, оказались в 13 раз более уязвимы для инфаркта.

По их мнению, в обществе этим факторам зачастую не уделяется достаточно внимания. Авторы работы считают, что им удалось доказать существенное влияние психосоциальных факторов на риск инфаркта миокарда.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Учёные: финансовые проблемы повышают риск инфаркта в 13 раз
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Учёные: финансовые проблемы повышают риск инфаркта в 13 раз