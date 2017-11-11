Устроивший взрыв в доме в Ижевске заявил, что отомстил соседям за обиды

Об этом пишет Интерфакс. Жилец рухнувшей девятиэтажки в Ижевске рассказал, что его обижали соседи, и он им отомстил.

Эти голоса стихли, как только соседи услышали 'шипение идущего газа', добавил он. В ходе допроса Копытов заявил, что 'слышал голоса соседей, которые позорили его'.

У следствия имеются сомнения в его психическом здоровье, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В отношении Копытова возбуждено дело по статье об убийстве.

Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул. В результате обрушения, по уточнённым данным, погибли семь человек.

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