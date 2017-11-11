В Калининграде кусок штукатурки с фасада разбил машину (фото)

Об этом LiveKenig в субботу, 11 ноября сообщил жилец дома Евгений Горовой. В областном центре на улице Багратиона обвалившийся с фасада дома №107 кусок штукатурки упал на припаркованный автомобиль.

Накануне похожий инцидент произошёл с одним из соседей, говорит Горовой. По свидетельству очевидца, обвалившийся фрагмент отделки был такой величины, что разбил в автомобиле заднее стекло и помял кузов. Ему повезло больше, лобовое стекло его машины выдержало, хотя и дало трещину.

Дети мимо в школу ходят. 'С фасада постоянно что-то сыплется, падает. До управляющей компании не дозвониться, чтобы хотя бы объяснили, когда и какие меры они принимать будут. У меня у самого маленький ребёнок, страшно во двор выпустить. А если в следующий раз кому-нибудь на голову такое вот прилетит?' — переживает Горовой.

В субботу получить комментарий в управляющей компании не удалось. По словам Евгения, их дом находится в ведении УКБР-4.

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