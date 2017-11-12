Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб

Об этом LiveKenig стало известно из собственных источников в оперативных службах региона. В ночь на воскресенье, 12 ноября, в посёлке Медовое в реку упал автомобиль BMW X5, его водитель погиб.

В салоне авто находился 23-летний водитель. Машину в водоёме заметили люди, оказавшиеся неподалёку. Автомобиль после падения перевернуло. Очевидцы утверждают, что он не справился с управлением и автомобиль слетел с моста, на котором нет никаких ограждений. Водитель пытался самостоятельно выбраться из автомобиля, также его пытались спасти свидетели произошедшего.

Им удалось вытянуть машину из воды при помощи спецтехники только наполовину, так как берега реки сильно размыты. На месте ЧП работали спасатели МЧС. По некоторым данным, у погибшего молодого человека остались супруга и маленький ребёнок. Тело погибшего достал спасатель в гидрокостюме и передал сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий.

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