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В Ижевске жители частично разрушенного дома возвращаются в квартиры

В мире
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Об этом сообщает 'РИА Новости' со ссылкой на пресс-службу городской администрации. В Ижевске жителей частично обрушившегося дома начали возвращаться в свои квартиры, они оценивают ущерб.

Позже таким же образом осмотрят второй и третий подъезды. Первыми в свои квартиры вошли жители первого подъезда, осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей городской администрации, управляющей компании и газовиков.

Ранее было включено отопление. В трёх подъездах уже подали холодную и горячую воду и восстановили электричество. Коммунальщики восстанавливают тепловой контур в подвалах.

По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. 9 ноября при обрушении части девятиэтажного дома в Ижевске были полностью уничтожены восемь квартир. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура. Погибли семь человек.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Ижевске жители частично разрушенного дома возвращаются в квартиры
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В Ижевске жители частично разрушенного дома возвращаются в квартиры