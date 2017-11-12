Под Гурьевском после столкновения две иномарки съехали с дороги

Об этом сообщили очевидцы в группе 'Сообщество автомобилистов Калининграда и области' в 'ВКонтакте'. Утром, 12 ноября, на трассе в районе посёлка Малое Васильково Гурьевского района произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В результате столкновения автомобили получили серьёзные повреждения. Авария произошла около 11:00.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы отмечают, что Renault закрутило на мокрой дороге. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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