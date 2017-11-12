Жильцам частично разрушенного дома в Ижевске выдадут новые квартиры

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, передаёт 'РИА Новости'. В Ижевске владельцы квартир, которые невозможно восстановить после обрушения дома, получат новые.

Средства на это будут выделены из бюджета республики или из федерального бюджета. Жителям других подъездов, которым на время экспертизы негде разместиться, власти арендуют жилье. Для оценки безопасности дома власти Удмуртии привлекут федеральных экспертов. Три подъезда из шести разрушенного взрывом дома могут быть не пригодны для проживания. Ситуация очень сложная, дом панельный и мы не можем рисковать. 'Мы должны быть уверены в безопасности дома. На проверку уйдет две-три недели', — отметил Бречалов. Люди смогут жить здесь, только если мы будем уверены на 100 процентов, что это безопасно.

Глава региона отметил, что они зашли, чтобы забрать личные вещи и помочь в оценке ущерба. Ранее появилась информация, что жильцов с первого по третий подъезды запустили в квартиры. Администрация города предоставит жильцам помещение для хранения вещей.

Бречалов заявил, что жители разрушенного дома смогли восстановить свои документы, утраченные в результате взрыва газа. 9 ноября при обрушении части девятиэтажного дома в Ижевске были полностью уничтожены восемь квартир пятого подъезда. Чиновники и МЧС работают с жильцами круглосуточно. Погибли семь человек. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.

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