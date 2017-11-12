В Зеленоградском районе силовики задержали 12 чёрных копателей янтаря

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Зеленоградском районе задержаны 12 чёрных копателей.

Во время совместного рейда полицейских, сотрудников Росгвардии и регионального Министерства экологии и природных ресурсов злоумышленники были остановлены. Три бригады нарушителей незаконно добывали янтарь возле двух посёлков на побережье Балтийского моря.

В отношении каждого из них составлен протокол по ст. Задержанных доставили в отдел полиции. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях ('Самовольная добыча янтаря').

Четверо из них имеют судимости. Большинство копателей — жители Зеленоградского района от 20 до 47 лет, ранее они привлекались к административной ответственности за самовольную добычу янтаря.

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