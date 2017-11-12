Японская полиция подозревает кошку в убийстве пенсионерки

Об этом сообщает Japan Today. В японской префектуре Кумамото полицейские подозревают уличную кошку в убийстве женщины.

На лице погибшей было около 20 порезов, некоторые из них были глубокими. Тело 82-летней пенсионерки обнаружила её дочь. Её лицо было пропитано кровью ', — отметила дочь. 'Когда мы нашли её, кровь покрывала всё, что выше подбородка.

В доме пенсионерки не было выявлено никаких следов взлома. По факту возможного убийства началась проверка. Они нашли кошку с остатками крови, которая может быть человеческой. Полицейские установили, что порезы напоминают следы кошачьих когтей. Образец был отправлен на экспертизу.

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