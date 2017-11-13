Директора Черкизовского рынка подозревают в организации двух убийств

Об этом сообщает 'РИА Новости'. Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова подозревают в организации двух убийств.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова. По версии следствия, он и его брат Рафик причастны к расстрелу в мае 2016 года владельца торгового центра 'Строй-маркет' Владимира Савкина и хозяина компании 'Люблино-Моторс' Юрия Брылева. По сообщению источника издания, Исмаилов может находиться в Турции. Сейчас он объявлен в международный розыск.

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